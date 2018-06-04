Воробьев распорядился уделить особое внимание "Прямой линии" с Путиным

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. "Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится в четверг, 7 июня.

Необходимо уделить особое внимание проблемам жителей Московской области, которые могут быть озвучены во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое поручение главам муниципалитетов и руководителям региональных ведомств дал глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания областного правительства. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам главы региона, "Прямая линия" — важнейшее событие недели.

"Прошу <…> всех участвовать и работать в рамках "Прямой линии". Наша задача — еще раз посмотреть, что волнует жителей, и оперативно на это реагировать", — заявил Андрей Воробьев.

В ходе "Прямой линии" ежегодно решается большое число актуальных проблем. Кроме того, рассматриваются чувствительные темы.