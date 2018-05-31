В Подмосковье назвали число обратившихся за помощью для отказа от курения

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Подмосковья ежегодно обращаются в медучреждения региона за помощью в отказе от курения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В медучреждения Московской области ежегодно обращаются более 130 тысяч человек с намерением бросить курить, из них порядка 90 тысяч за помощью в отказе от курения направляются в центры здоровья", — рассказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Курение является одной из самых острых проблем XXI века, с которой активно борются во всем мире. В Московской области функционируют 68 кабинетов медицинской помощи по отказу от курения, каждый год их посещают порядка 29 тысяч пациентов. Жители Подмосковья также могут обратиться за помощью в отказе от табака в центры здоровья. В регионе работает 36 центров, в них специалисты дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также проводят комплексное обследование, пояснили в пресс-службе.

За четыре месяца 2018 года в центры здоровья Московской области за консультацией первично обратились более 22 тысячи человек, уточнили в пресс-службе.

Тридцать первого мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения внимания общественности к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.