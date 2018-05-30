В Подмосковье дополнительно создадут 320 бригад врачей неотложной медпомощи

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На территории Московской области планируется в 2018 году создать дополнительно 320 бригад врачей, также в регионе обновится автопарк, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области в этом году мы планируем организовать 45 отделений и 200 кабинетов неотложной медицинской помощи. Это позволит дополнительно сформировать 320 бригад врачей", — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

По его словам, также в текущем году планируется закупить новые автомобили для неотложной помощи.

"Неотложная медицинская помощь, в отличие от экстренной, выезжает к пациенту в тех случаях, когда нет явных угроз жизни человека. Однако это не должно влиять на оперативность и качество услуги. Поэтому мы продолжаем обновление автопарка и в этом году закупим новые автомобили для неотложной помощи. Так, мы уже заменили все изношенные автомобили с истекшим сроком эксплуатации в арсенале станций скорой помощи. А всего для скорых в ближайшие три года закупим 200 новых машин", — заявил Марков.

Министр добавил, что в Московской области также ведутся работы по созданию единой диспетчерской службы скорой помощи, которая позволит обрабатывать все обращения жителей. Диспетчер будет четко видеть картину происходящего и сможет направлять по указанному адресу тот автомобиль, который находится ближе всего к месту вызова. Заработать единая диспетчерская служба скорой помощи должна к концу 2018 года.