Областной проект "Летний концертный зал" откроется в Подмосковье 31 мая

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новый областной проект "Летний концертный зал" откроется 31 мая в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Тридцать первого мая в парке культуры и отдыха города Жуковский состоится открытие нового масштабного проекта Московской областной филармонии "Летний концертный зал", который реализуется при поддержке министерства культуры Московской области. В рамках проекта на площадках подмосковных городов будут проходить концертные программы с участием ведущих артистов и коллективов Московской областной филармонии, которой руководит народный артист России Максим Дунаевский", — цитируется в сообщении министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, в рамках проекта "Летний концертный зал" запланированы концерты во многих подмосковных городах. Среди них Жуковский, Раменское, Пушкино, Воскресенск, Домодедово, Подольск, Клин, Дедовск, Ногинск, Истра, Кашира, Шаховская, Чехов, а также деревня Захарово Одинцовского муниципального района и поселок Горки Ленинские. Всего запланировано более 30 мероприятий. Вход на концерты — бесплатный.

Как отметила министр, на концерте-открытии выступят солисты Московской областной филармонии, лауреаты международных конкурсов, звезды оперной сцены. В рамках проекта "Летний концертный зал" также запланированы выступления Государственного ансамбля русской музыки и танца "Садко", Государственного академического оркестра солистов "Русские узоры", ансамбля солистов "Эйфория", Государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова, Квартета имени А.А. Алябьева, Ансамбля баянистов "Русский тембр", квинтета "Симфоджаз братьев Ивановых", солистов МОФ Людмилы Боталовой (сопрано), Юлии Пилипович (вокал), Олега Калагурова (фортепиано), сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.