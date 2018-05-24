Московская область и АСИ подписали два соглашения о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали в рамках ПМЭФ два соглашения о сотрудничестве в реализации в Подмосковье лучших региональных практик и стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В соответствии с первым документом Подмосковье будет применять готовые решения в сфере благоустройства общественных пространств. Еще одна успешная практика — заключение энергосервисных договоров на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием. Проект улучшит качество коммунальных услуг, позволит жителям Подмосковья экономить до 25% при оплате за ЖКУ, отмечается в сообщении.

"Магазин верных решений позволяет нам собирать лучшие социально-экономические практики в регионах. Например, лучшие практики ГЧП в сфере благоустройства ЖКХ, которые за счет новых технологий нивелируют энергопотери. В формате концессии ГЧП позволяет привлечь инвестиции и серьезно модернизировать эту сферу. Практики эти бесплатные. Регионы понимают, что это проверенные решения, абсолютно работающие, и их можно быстро адаптировать и использовать в своем регионе", — привели в пресс-службе слова Чупшевой.

Второе соглашение предусматривает реализацию в Подмосковье стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", которую АСИ запустило в 6 пилотных регионах. В проекте принимают участие одаренные школьники 14-17 лет, ориентированные на развитие своих регионов. Предусмотрено их обучение и профессиональное сопровождение, в том числе,с использованием института наставничества. У школьников есть возможность получить опыт в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона.

"Уже в июле региональная команда поедет в "Артек" и будет обучаться социальному проектированию. Нас ждут в "Сириусе". Поэтому очень здорово, что ребята смогут знакомиться с такими же сверстниками и активными ребятами из других регионов и формировать такие федеральные "команды изменений", — заключила Чупшева.