Московская область и АСИ подписали два соглашения о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали в рамках ПМЭФ два соглашения о сотрудничестве в реализации в Подмосковье лучших региональных практик и стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Магазин верных решений позволяет нам собирать лучшие социально-экономические практики в регионах. Например, лучшие практики ГЧП в сфере благоустройства ЖКХ, которые за счет новых технологий нивелируют энергопотери. В формате концессии ГЧП позволяет привлечь инвестиции и серьезно модернизировать эту сферу. Практики эти бесплатные. Регионы понимают, что это проверенные решения, абсолютно работающие, и их можно быстро адаптировать и использовать в своем регионе", — привели в пресс-службе слова Чупшевой.
"Уже в июле региональная команда поедет в "Артек" и будет обучаться социальному проектированию. Нас ждут в "Сириусе". Поэтому очень здорово, что ребята смогут знакомиться с такими же сверстниками и активными ребятами из других регионов и формировать такие федеральные "команды изменений", — заключила Чупшева.