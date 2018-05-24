Андрей Воробьев подписал соглашение о создании 10 промпарков в Подмосковье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал в рамках ПМЭФ с группой компаний "Рота" соглашение о создании в Подмосковье 10 индустриальных парков, их предполагается разместить в Ленинском, Пушкинском, Дмитровском районах и городском округе Истра.
Еще один индустриальный парк будет построен в Егорьевске согласно документу, подписанному с "МВБ Групп".
В ОЭЗ "Дубна" планируется выпуск гибких насосно-компрессорных труб для нефтегазовой промышленности. Проект будет реализован до 2020 года компанией "Уралтрубмаш", инвестиции в него составят около 2 миллиардов рублей. Здесь же НПО "Доступная среда" будет производить оборудование для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Выпуск оборудования начнется с 2021 года, инвестиции составят один миллиард рублей.