В Подмосковье электросети будут работать в особом режиме во время ГИА и ЕГЭ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Электросетевые компании в Подмосковье перейдут на особый режим работы в дни сдачи ГИА и ЕГЭ, на объектах, снабжающих электричеством учебные заведения, будут отменены все ремонтные работы, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

"В дни проведения Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена электросетевые компании Московской области перейдут на особый режим работы. В период с 28 мая по 2 июля будут отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией учебные заведения и пункты приёма экзаменов", — говорится в сообщении.

Энергетики приняли меры по недопущению отключений в сети: проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования; сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады; к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции, добавили в пресс-службе.

Кроме того, предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов, уточнили в министерстве.

В непосредственной близости от учебных заведений будет организовано дежурство оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций, пояснили в пресс-службе.

"Весь экзаменационный процесс фиксируют камеры видеонаблюдения, поэтому считаю основной задачей энергетиков не допустить их обесточивания и отключения", — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, слова которого приводятся в сообщении.

В этом году приём государственных экзаменов на территории Подмосковья будет проводиться в 274 учебном заведении. Сдать ЕГЭ предстоит 35 тысячам выпускников.