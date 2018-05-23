Кинологи проверят все школы Подмосковья перед выпускными

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Кинологи проверят все школы Московской области на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ перед выпускными вечерами и последними звонками, сообщила журналистам заместитель начальника регионального управления организации работы участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних МВД России Наталья Лободенкова.

"Будут задействованы 3784 сотрудника полиции, в том числе инспектора по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, уголовный розыск, ППС, а самое активное участие будет принимать кинологическая служба. До проведения мероприятий будут обследованы все образовательные учреждения на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ", — сказала Лободенкова.

По ее словам, с 23 по 25 мая последние звонки пройдут в более чем 1,3 тысячи образовательных учреждений Подмосковья. Помимо полиции, для охраны общественного порядка задействуют свыше 100 сотрудников Росгвардии и около тысячи работников ЧОП. В период праздничных мероприятий будет проводиться патрулирование парков, скверов, мест массового скопления людей, а также прилегающих к школам территорий.