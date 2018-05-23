В Подмосковье выпускникам школ могут ограничить выезд в Москву в период ЧМ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Школам Подмосковья рекомендовано ограничить выезд выпускников в Москву для проведения экскурсий и выпускных вечеров во время чемпионата мира по футболу, сообщила журналистам заместитель начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Наталья Лободенкова.

"Министерством образования по Московской области направлено рекомендательное письмо, дабы в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу ограничить выезды на территорию Москвы, пока у нас еще не до конца уточненная информация по выпускным вечерам, более уточненная информация будет в начале июня. Может, выезды заменят потом на пешую экскурсию по Москве", — пояснила Лободенкова.

Она добавила, что ограничительные меры не помешают проведению выпускных вечеров.

"Нужна будет особая аккредитация автобусов, въезжающих на территорию Москвы. Думаю, транспортные компании позаботятся об этом заранее. Информация об аккредитации доведена до транспортных компаний. Это никоим образом не помешает нашим выпускникам ощутить всю прелесть праздника", — подчеркнула Лободенкова.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В Москве запланировано 12 игр — восемь игр группового раунда, по четыре игры на стадионах "Спартак" (16 июня Аргентина — Исландия, 19 июня Польша — Сенегал, 23 июня Бельгия — Тунис, 27 июня Сербия — Бразилия) и "Лужники" (14 июня Россия — Саудовская Аравия, 17 июня Германия — Мексика, 20 июня Португалия — Марокко, 26 июня Дания — Франция), а также две игры 1/8 финала — 1 июля ("Лужники") и 3 июля ("Спартак"). На стадионе "Лужники" также состоятся один из полуфиналов (11 июля) и финал (15 июля).