Более 15 тыс разрешений для такси приостановили с начала года в Подмосковье

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 15 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность областных перевозчиков приостановлено с начала года в Подмосковье из-за нарушений законодательства, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С начала года в Московской области приостановлено более 15 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность областных перевозчиков, в том числе из-за отсутствия атрибутики и соответствия установленной цветовой гамме автомобилей такси. По результатам проверок привлечено к административной ответственности более 4,5 тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и водителей такси", — говорится в сообщении.

В ходе проверок ведомством выявляются нарушения законодательства, которые влияют на безопасность пассажиров, пояснили в пресс-службе.