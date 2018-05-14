Новые особо охраняемые природные территории появятся в Подмосковье

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Общая площадь новых особо охраняемых природных территорий – свыше восьми тысяч гектаров.

Новые особо охраняемые природные территории появятся в пяти муниципалитетах Подмосковья. Их общая площадь составит более восьми тысяч гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области. Ведомство заключило госконтракты на проведение работ по организации ООПТ областного значения.

По словам главы регионального Минэкологии Александра Когана, на территории Подмосковья зарегистрировано около 1300 видов сосудистых растений, 77 видов млекопитающих, более 300 видов птиц.

"Ценнейших экосистем в Подмосковье множество, и наша задача – уберечь их, сохранить в неприкосновенности для будущих поколений", — отметил министр.

В Талдомском районе появятся два природных заказника. Малонарушенные лесные болота — места обитания редких видов птиц водно-болотного комплекса – расположены на территории заказника "Дубравна". Верховое болото — место обитания глухаря, тетерева, рябчика – в заказнике "Темповский".

В Щелковском районе появится заказник "Душоновские болота", где сосредоточены верховые и переходные болота, а также памятник природы "Никольская лесная дача" с искусственными лесонасаждениями середины XIX века и мониторинговым лесоводческим объектом.

В Раменском районе появится "Баулинский лес" со старовозрастными черноольховыми лесами и старинными парковыми насаждениями. А в Домодедове и Ленинском районе — "Природно-исторический комплекс Горьковский" с высоким видовым разнообразием.

