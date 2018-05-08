На подмосковных торфяниках проводят противопожарные учения

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Московской области проводятся учения по предупреждению торфяных пожаров, сообщает пресс-служба заместитель председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Специалисты ежедневно контролируют уровень воды в гидротехнических сооружениях систем обводнения торфяников. В настоящее время уровень воды достаточен для надежной профилактики торфяных пожаров", — говорится в сообщении.

В рамках комплексных учений отрабатываются вопросы межведомственного взаимодействия и практические действия по обеспечению надежной и безаварийной работы систем обводнения торфяников.

В сообщении указывается, что в случае, если воды в торфяниках во время пожароопасного периода будет недостаточно, дополнительную воду закачают из других источников. В частности, заключено соглашение о перекачке дополнительных объемов воды с Каналом имени Москвы.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 2010 года обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря модернизированной системе обводнения на территории области в последние годы не отмечалось значимых торфяных пожаров.