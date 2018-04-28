Станции сортировки мусора появятся на всех полигонах ТБО Подмосковья

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Станциями сортировки мусора будут оснащены все полигоны ТБО Подмосковья до конца года, сообщил журналистам зампред регионального правительства Александр Чупраков.

"На новом участке полигона "Ядрово" в Волоколамском районе будет установлена сортировочная и перерабатывающая станции, отсортированная органика будет перерабатываться в компост. Мы рассчитываем, что к осени на подобных "Ядрово" объектах эти мощности уже появятся", — сказал Чупраков, добавив, что требования об обязательной установке сортировочных линий заявлены властями операторам всех подмосковных полигонов. По подсчетам властей, с помощью сортировки и современных способов утилизации общий объем захоронений отходов в регионе уменьшится в два раза. Ранее сообщалось, что ежегодный поток мусора в регион составляет 1,7 миллиона тонн, из них образуется в Подмосковье только 3,8 миллиона тонн.

В субботу на полигоне "Ядрово" началась активная фаза дегазации. Свалочный газ, образующийся при разложении отходов, соберут в утилизационные колодцы и направят на высокотемпературный факел. Его монтаж запланирован на конец мая.

Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах, идущий от полигона "Ядрово", расположенного в 5 километрах от города, с конца февраля. Ситуация обострилась в марте, когда после выбросов свалочного газа к медикам обратились более 60 детей. Жители вышли на митинги протеста с требованием закрыть полигон. Властями принято решение об ускорении работ по дегазации полигона.