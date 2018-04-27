Особый кластер для японских компаний хотят создать в Подмосковье

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сегодня в Москве открылся российско‐японский форум "Точки соприкосновения".

В Московской области может открыться особый кластер для японских компаний. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья — министра инвестиций и инноваций области Дениса Буцаева.

Российско‐японский форум "Точки соприкосновения" открылся сегодня в Москве. Он проходит накануне первого в истории отношений перекрестного года России и Японии. На форум приехали свыше 200 представителей власти и бизнеса из Японии. В открывшемся форуме принял участие Денис Буцаев.

Российские предприятия заимствуют у японцев философию "кайдзен", что означает постоянное совершенствование и улучшение. В некоторых городах РФ японский подход к работе уже активно внедряется. Например, в Воронеже установили умные светофоры, которые позволили увеличить пропускную способность до 30%. По такому принципу работает компания Toyota.

А в Подмосковье "кайдзен" реализуется в работе предприятия "Исток-Аудио". На заводе производят слуховые аппараты. Японские компании этого профиля несколько раз посещали Фрязино, после экскурсии сделали некоторые замечания. Их учли, руководство предприятия послушало советы японцев, и производственные цеха были перенесены ближе к цеху конечной сборки. В итоге разработчикам стало проще общаться друг с другом, а производительность повысилась.

"За последние три года мы открыли 10 предприятий на территории Подмосковья с японским капиталом", — отметил Денис Буцаев.

Также у Японии Подмосковье переняло подход по созданию кластеров. В области их действует несколько. Зампред отметил компанию Toyota, которая открыла в Подмосковье обучающий центр.

"Основная задача — это создать инфраструктуру, наиболее дружественную именно для японских компаний. Мы рассчитываем на то, что в 2018 году мы подпишем соглашение, и в 2019 году начнем проект реализовывать. В зависимости от того, какие японские компании изъявят желание размещаться на территории технопарка, мы сможем посчитать объем инвестиций, который необходимо вложить в инфраструктуру", — сообщил Денис Буцаев.

На форуме "Точки соприкосновения" отметили, что именно связи конкретных предприятий смогут укрепить и в целом отношения двух стран. Так, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов отметил, что политический диалог ведется регулярно, тональность ему задают встречи в верхах, уже подписано свыше ста профильных документов.

"Ведутся переговоры по налаживанию совместной деятельности на Курильских островах", — отметил Игорь Моргулов.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки зачитал письмо от премьер-министра страны: "Поздравляю вас от всего сердца с проведением форума, который впервые состоялся три года назад. В форуме принимает участие свыше 200 бизнес-кругов Японии. Я надеюсь, что благодаря обмену между странами произойдет углубление взаимопонимания сторон и будут реализованы новые проекты для сотрудничества".

Также японская сторона выразила ожидания в связи с проведением ЧМ по футболу в России, что может привлечь много туристов из страны восходящего солнца. Сейчас же туристический поток между РФ и Японией небольшой — за год не превышает 147 тысяч человек. Это в 80 раз меньше, чем потоки из Китая.