Власти Подмосковья предупреждают о соблюдении скоростного режима

КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 апр — РИА Новости. Количество штрафов, выписанных за превышение скорости на подмосковных дорогах, вырастет в несколько раз, считает министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

"На дорогах Подмосковья количество камер выросло в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом, установлены более 1,2 тысячи камер. Поэтому количество штрафов начало расти в геометрической прогрессии", — сказал Тресков журналистам.

По его данным, если за весь 2017 год с помощью камер фотовидеофиксации в Подмосковье выписано 3,4 миллиона штрафов, то только с начала 2018 года эта цифра составила 1,9 миллиона. "Цифра будет расти в геометрической прогрессии, так как все комплексы фиксации установлены только к концу апреля. Хотим предупредить автовладельцев перед началом майских праздников, что дороги Подмосковья находятся под контролем", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что с начала года было совершено 11 нападений на инспекторов с мобильными камерами фотовидеофиксации. По всем эпизода возбуждены уголовные дела за порчу государственного имущества.