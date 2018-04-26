Банковские карты с транспортным приложением будут введены в Подмосковье

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Транспортное приложение "Стрелка" будет встроена в банковскую карту в жителей Подмосковья.

В текущем году в московском регионе внедрят банковские карты с транспортным приложением. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова.

"Мы постоянно совершенствуем систему оплаты проезда в регионе. Так, в скором времени достаточно будет иметь обычную банковскую карту, с записанным на нее транспортным приложением и оплачивать проезд, сохраняя при этом все возможности "Стрелки". То есть в новом сервисе будет действовать программа лояльности, которая дает до 35 % скидки на каждую седьмую поездку", — пояснил Святослав Иванов.

Он отметил, что на данный момент банковская карта действует уже у 105 из 159 перевозчиков регион, но стоимость поездки равна первоначальной цене по карте "Стрелка". При соединении банковской карты с транспортным приложением пассажир сможет пользоваться скидками, которые предоставляются по "Стрелке".

За последние три года население Московской области сэкономили с помощью транспортной карты более 2,8 миллиарда рублей. На каждую седьмую поездку предоставляется максимальная скидка в 35 %. Это стало возможно благодаря программе лояльности. В ней стоимость проезда снижается от 7% до 35% от базового тарифа, установленного на маршруте, за каждые 10 совершенных поездок.