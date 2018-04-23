Развязку на Волоколамском шоссе в Подмосковье достроят в 2019 году

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в подмосковном Красногорске планируется завершить в 2019 году, строители приступили к третьему, завершающему этапу, сообщает региональный Минтранс.

"В настоящий момент на стройплощадку завозится техника, оборудование и материалы. В ближайшие дни подрядчик приступит непосредственно к строительным работам", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В ходе реализации третьего пускового комплекса будет построен путепровод протяженностью 388 метров и подходы к нему. Искусственное сооружение будет опираться на 11 опор, общая масса металлоконструкций составит 846 тонн. Согласно проекту движение по разворотной эстакаде будет однополосным.

Строительство Красногорской развязки реализуется в три этапа. Параллельно ведутся работы по первому и второму пусковым комплексам многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Завершение основных строительно-монтажных работ на первом и втором пусковых комплексах запланировано на конец 2018 года, что позволит открыть рабочее движение и ликвидировать пробки на данном транспортном узле. Строительство третьего пускового комплекса завершится в 2019 году. Общая длина развязки составит около девяти километров, количество полос движения — шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Пропускная способность нового объекта превысит 80 тысяч автомобилей в сутки, заключается в сообщении ведомства.