МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фестиваль спортивного кино пройдет в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении министерства культуры региона.

"Двенадцатого апреля стартует кинофорум спортивного кино — Международный фестиваль спортивных фильмов "Красногорский", — сообщается в пресс-релизе ведомства. В нем уточняется, что мероприятие пройдет в пятнадцатый раз и еще до открытия оно вошло в топ-10 культурных событий России.

Президентом кинофестиваля стала трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Ирина Роднина. Определит победителей международное жюри во главе с кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств России Сергеем Мирошниченко.

В конкурсной программе юбилейного кинофестиваля — более 60 работ отечественных и зарубежных авторов, которые будут бороться за призы в шести номинациях.

Кинофестиваль откроется показом спортивной драмы "Со дна вершины" (Россия). Фильм основан на реальных событиях, прообразом главного героя стал паралимпийский чемпион России по горнолыжному спорту Алексей Мошкин.

Церемония награждения победителей кинофестиваля "Красногорский" состоится 17 апреля.