Почти 1,7 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Почти 1,7 тысячи подъездов с начала текущего года отремонтированы в подмосковных многоквартирных домах в рамках губернаторской программы "Мой подъезд", сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Всего же в течение 2018 года планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов.

"Основной объем работ запланирован на второе полугодие. В настоящее время проводятся собрания собственников, на которых жители согласовывают включение подъездов в программу, а также детали проведения работ, в том числе графики ремонта, выбор цветовой гаммы, материалов и дизайнерских решений", — уточнил Пестов, слова которого приводятся в сообщении.

В 2018 году расширен перечень работ, производимых в рамках программы "Мой подъезд". В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (двери и дверные доводчики). Кроме того, по поручению губернатора подъезды будут оснащаться камерами видеонаблюдения, подключенными к системе "Безопасный регион", заключается в сообщении.