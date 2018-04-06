Парк "Пехорка" в Балашихе вошел в список лучших проектов благоустройства РФ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Расположенный в подмосковной Балашихе экопарк "Пехорка" вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Список сформирован министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году. В отборе лучших проектов участвовали ведущие эксперты в сфере ЖКХ, дизайнеры, архитекторы страны. Подмосковье стало одним из лидеров по количеству включенных в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий. Из 125 проектов 12 реализованы в Подмосковье. Одним из них стал проект благоустройства экопарка "Пехорка" в Балашихе", — говорится в сообщении.

В 2017 году в экопарке "Пехорка" завершился первый этап реконструкции: проведены работы по обустройству дорожек, установлены малые архитектурные формы, детские площадки, уличное освещение, смонтирована летняя сцена, напоминается в сообщении. Как указывается в нём, в 2018 году благоустройство парка продолжится. "Будет приведена в порядок прибрежная зона, создана всю необходимая инфраструктура для отдыха у воды", — приводятся в сообщении слова главы Балашихи Сергея Юрова.

Всего в 2017 году на территории Подмосковья в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 134 территории: 70 пешеходных зон, 20 парков, 16 скверов, 14 пешеходных зон, шесть зон отдыха, пять площадей, две стелы и одна набережная.