Ученики подмосковной школы искусств победили в международном конкурсе

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Триумфаторами стали восемь учеников детской школы искусств из Котельников.

Восемь учащихся детской школы искусств имени В.К. Андреева городского округа Котельники стали лауреатами и дипломантами международного конкурса-фестиваля "Колыбель России". Он проходил в Москве с 22 по 25 марта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора заведения Ольгу Кочеткову. По итогам фестиваля были определены победители в номинациях: "хореография", "инструментальный жанр", "театр моды", "оригинальный жанр", "театральный жанр".

"Восемь наших учеников стали лауреатами, а также дипломантом первой степени международного конкурса, который проходил в Москве. Ребята выступали как сольно, так и в дуэтах. Они исполняли произведения Вивальди, Грига, Баха, Гершвина, Косенко и других", — сообщила Ольга Кочеткова.

Также она отметила, что учащиеся школы искусств из Котельников стали лауреатами еще двух музыкальных конкурсов, которые состоялись в выходные. Юных музыкантов поздравила Ирина Польникова, глава Котельников.

"Ученики детской школы искусств продолжают радовать нас творческими успехами и высокими достижениями. Мы гордимся вами! Желаю дальнейшего развития, вдохновения, покорения новых высот. Отдельно благодарна педагогам, которые готовят ребят к конкурсам различного уровня", — сказала Ирина Польникова.