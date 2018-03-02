В Подмосковье провели около семи тысяч операций на сердце в 2017 году

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В 2017 году в Московской области специалисты сосудистых центров провели более 7,5 тысячи уникальных операций на сердце. Они производились с помощью современного медицинского оборудования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу областного Министерства здравоохранения Дмитрия Маркова.

26 сосудистых центров и отделений были открыты в регионе с 2013 года. В Подмосковье действует система маршрутизации пациента — это новая организационная технология, инструмент внедрения порядков оказания медицинской помощи больным. Система мониторинга службы скорой медпомощипозволила довести параметр профильной маршрутизации пациентов до 96%.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова, за год количество операций в профильных центрах выросло на 34%. Глава регионального Минздрава привел в пример сосудистый центр в Мытищах, где с помощью высокотехнологического оборудования сделано более 1,5 тысячи операций на сердце.

Кроме того, по словам Дмитрия Маркова, в Подмосковье за последние пять лет снизилась смертность от болезней системы кровообращения. В прошлом году этот показатель уменьшился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В Центральном федеральном округе Московская область занимает 2 место по показателю смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по итогам 2017 года.