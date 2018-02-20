Родители школьников Подмосковья сдали ЕГЭ в рамках акции

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" прошла в Щелковском районе.

Родители подмосковных школьников приняли участие во всероссийской акции и протестировали ЕГЭ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство образования региона.

В рамках акции родители школьников прошли всю процедуру ЕГЭ: от регистрации, заполнения бланков до выполнения экзаменационной работы. Продолжительность экзамена составила один час, работа была составлена из заданий, аналогичных ЕГЭ-2018.

Акцию открыла министр образования Московской области Марина Захарова. Мероприятие прошло в школе №4 в Щелкове. Инициатор проведения — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Участниками стали 50 регионов РФ. Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять напряжение при подготовке к ЕГЭ.