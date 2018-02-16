В Подмосковье инвестируют более сорока миллиардов рублей

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительство Московской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключило семь соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил телеканал "360".

По словам Буцаева, четыре соглашения были подписаны губернатором Андреем Воробьевым, еще три соглашения подписал министр.

"Это положительный результат для Московской области. У нас по общему объему инвестиций сумма приближается к 40 с лишним миллиардов рублей", — заявил Денис Буцаев.

Он также добавил, что сочинский форум является уникальной площадкой для обмена опытом администрирования. Все пленарные заседания и круглые столы форума направлены на получение информации в управлении бизнеса и госаппарата.