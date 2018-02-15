В 2018 году в Подмосковье откроют грибную ферму

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. О решении сообщили на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи.

Правительство Московской области и ООО "Торговый дом "Богородские овощи" заключили соглашение о строительстве грибной фермы на территории Электростали. Об этом сообщил телеканал "360".

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, заместителем председателя правительства Московской области – министром инвестиций и инноваций региона Денисом Буцаевым и акционером ООО "Торговый дом "Богородские овощи" Евгением Ростовым.

В строительство грибной фермы инвестируют около 1,5 миллиарда рублей. На ней будут производить порядка пяти тысяч тонн грибов в год. Планируется, что строительство грибной фермы создаст 150 рабочих мест.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация, на участке проведены инженерно-геологические и другие работы. Запуск фермы назначен на октябрь 2018 года.