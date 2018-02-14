В Сергиевом Посаде, Коломне и Зарайске создадут лучшие в МО гостиницы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Московской области появилась программа поддержки гостиничного бизнеса.

В ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье занимает первое место по темпам развития в России, а также третье место по критерию туристической привлекательности. В последнее время в регионе создают больше полезных и интересных объектов и развлечений. Об этом сообщил телеканал "360".

О главных подмосковных событиях можно узнать через портал "Афиша Подмосковья" или мобильное приложение "Пульс Подмосковья". По словам губернатора, в Московской области не хватает гостиниц. Теперь для этого предусмотрена программа поддержки отельного бизнеса.

Воробьев добавил, что 150 миллионов рублей на компенсацию затрат на инженерную инфраструктуру заложили в 2018 году. Дополнительно введена компенсация 20% капитальных затрат для тех бизнесменов, которые создадут гостиницы в Зарайске, Коломне и Сергиевом Посаде. В этих городах необходимо выделить лучшие площадки для строительства отелей. Об этом Воробьев попросил глав данных городов.





