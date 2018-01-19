Число погибших на дорогах Подмосковья снизилось на 12%

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. 1023 человека погибли на дорогах Московской области в прошлом году.

В Москве состоялось заседание коллегии ГУ МВД России по Московской области, в рамках которого были подведены итоги работы за прошлый год и поставлены задачи на 2018 год. Губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в заседании. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам губернатора Московской области, в 2017 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Подмосковья снизилось на 12%.

"Одно из знаковых достижений — это сокращение числа погибших в ДТП. В этом году мы радикально снизили этот показатель. Снижение составило 12%. В 2016 году у нас погибли 1167 человек на дорогах, в 2017 году — 1023. Наша задача в 2018 году уйти на еще более низкий показатель", — заявил Андрей Воробьев.

Глава региона призвал в 2018 году добиться еще большего снижения смертности на дорогах региона.