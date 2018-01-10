В Московской области за год снизилась смертность от ДТП на 12,5%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье снизился на 12,5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

По ее словам, за указанный период в Московской области погибло на 84 человека меньше, чем в 2016 году. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков добавил, что Подмосковье имеет более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние цифры по стране: 9,1 умерших на 100 тысяч жителей, в то время как по РФ данный коэффициент составляет 10,1.

Кроме того, по словам Маркова, в регионе растет автопарк службы скорой помощи. В 2017 году ведомство приобрело порядка 60 автомобилей.

"В 2018 году планируется приобрести еще 92 машины. Большое внимание уделяется возрасту автомобилей скорой помощи, которые работают в Подмосковье", — отметил Дмитрий Марков.

По словам министра, сейчас в Московской области нет машин скорой помощи, которые были бы старше пяти лет.