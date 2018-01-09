Часть тарифов на платных участках дороги М11 подорожала с 9 января

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На территории московского региона проезд по платным отрезкам трассы М11 стал дороже. Но большая часть тарифов остается прежней, сообщил телеканал "360".

Отрезки, которые считаются самыми популярными: от Москвы до Шереметьево, Зеленограда, Малого московского кольца и Солнечногорска подорожали от 10 до 50 рублей.

"Тарифы выросли, в среднем, на 5%. Стоимость корректируют для поддержания экономического баланса проекта", — заявил Олег Завьялов, пресс-секретарь платной автодороги Москва-Солнечногорск.

Вся протяженность трассы М11 в 700 километров начнет функционировать полностью к чемпионату мира по футболу. На данном этапе платные участки действуют при объезде Торжка и Вышнего Волочка. На них, как и на других платных отрезках "Автодора", выгоднее всего ездить по транспондеру.

Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга быстрее всего преодолеть можно будет, проехав по дороге М11. Трасса будет иметь от двух до пяти полос. Расчетный скоростной режим — до 150 километров в час.