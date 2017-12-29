Более 19,5 тысячи ключей получили обманутые подмосковные дольщики за 5 лет

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение проблемы находится на контроле у региональных властей.

Работа по решению проблем обманутых дольщиков в Подмосковье находится на контроле. Об этом в эфире телеканала "360" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, дольщикам выдано порядка 19,7 тысячи ключей.

"За последние пять лет мы вынуждены были мобилизовать порядка 50 миллиардов рублей на эти проблемы", — подчеркнул Воробьев.

Губернатор заявил, что проблемы дольщиков продолжат решать и в 2018 году, и в последующих. По его словам, установлена коммуникация с инициативными группами.

"Объектов у нас несколько, есть объект в Люберцах, есть в Южном Домодедове, есть в Балашихе, который мы завершаем, высокая готовность вручения ключей в Звенигороде, в Одинцове мы продолжаем выдавать ключи. Ногинский район — дом готов, осталось оформить документы и бумаги. Мы нашли решение в Лобне, решили вопрос по "Гусарской балладе", — заявил Андрей Воробьев.