Власти Подмосковья будут бороться с ларьками около объектов культуры

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владельцам торговых точек предоставят альтернативные локации.

Власти Московской области начнут борьбу с ларьками, расположенными около церквей и объектов культурного наследия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

"Мы полностью делаем срез по нормативно-правовой базе, которая позволит нам навести порядок. Если около храма 10 ларьков, это вызывает у прихожан много вопросов. К ларькам около культурных объектов надо системно подходить, чтобы вся наша торговля была цивилизованной. Бывает, что торговля формально законная, но бизнес не собирается менять облик, подход. Мы планируем закрепить это законодательно в 381 законе о торговле", — заявил Владимир Посаженников.

Министр также отметил, что владельцам ларьков будут предложены альтернативные места торговли.

"Мы отработаем существующую ситуацию в Щелковском районе и будем прорабатывать как типовой формат", — сообщил Посаженников.