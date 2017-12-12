Поликлиники и скорая помощь Московской области стали единой сетью

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Каждый день в Подмосковье регистрируется около 7 тысяч вызовов. Благодаря объединению служб все вызовы теперь автоматически передаются в ЕМИАС.

Работы по совершенствованию системы управления службой скорой медицинской помощи и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) проведены в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства здравоохранения региона.

"Если раньше информация о вызовах скорой помощи направлялась в поликлиники посредством телефонных звонков, то теперь эта работа проводится через информационную систему", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

После приезда бригады скорой помощи осуществляется контроль либо службой неотложной помощи через два часа после вызова, либо участковым врачом в течение суток – в зависимости от состояния больного.

По словам Маркова, в Подмосковье создана прозрачная система на всех этапах: от вызова скорой помощи до наблюдения у врача. Все вызовы, регистрируемые в Подмосковье, автоматически передаются в ЕМИАС, что сказывается на качестве оказания медпомощи, отметил министр.