Более 43% жителей Подмосковья прошли вакцинацию против гриппа

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Московской области от гриппа привили более 3,1 миллиона человек.

Более 3,1 миллиона человек в Подмосковье прошли вакцинацию против гриппа в рамках прививочной кампании. Это составляет 43,5% жителей Московской области, сообщил телеканал "360" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Подмосковью.

С 25 ноября по 1 декабря в регионе было зарегистрировано 46 139 случаев заболеваний ОРВИ, среди детей до 14 лет – 32072 случая заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости — на 13% ниже, чем расчетные эпидемические пороговые величины.

Прививочная компания проводится для снижения частоты осложнений, летальных исходов и распространения гриппа и ОРВИ. Вакцинация позволяет не только облегчить форму заболевания, но и снизить шансы заболеть.

Сделать прививку от гриппа в московской регионе можно до 10 декабря. Для этого нужно обратиться к врачу-терапевту или педиатру в амбулаторно-поликлиническое отделение по месту жительства.