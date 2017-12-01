Кадастровую оценку объектов недвижимости Подмосковья проведут в 2018 году

МОСКВА, 1 дек — РИА Недвижимость. Кадастровую оценку более 12 миллионов объектов недвижимости Подмосковья проведут в 2018 году, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

"Массовая кадастровая оценка 2018 года охватит 12,6 миллионов объектов недвижимости Подмосковья", — сообщается в документе со ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева. По его словам, кадастровая оценка недвижимости будет проводиться по новой методике: сбор сведений и осуществление массовой оценки объектов недвижимости в области на постоянной основе будет проводить Государственное бюджетное учреждение "Центр кадастровой оценки" (ЦКО), учреждение создано специально для этой цели (ранее оценка проводилась независимыми оценщиками).

В министерстве имущественных отношений Подмосковья РИА Недвижимость уточнили, что кадастровая оценка будет проведена в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, включая дачные дома и вспомогательные постройки на дачных участках.

Цель новой кадастровой оценки — собрать наиболее полную базу данных недвижимости Подмосковья, чтобы получить качественную и справедливую оценку объектов недвижимости, добавляется в материале.