Первую в Подмосковье елку установили в Королеве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Недвижимость. Первая новогодняя елка в Московской области установлена Королеве, говорится в сообщении официального аккаунта наукограда в социальной сети Instagram.

"Первая новогодняя елка в Московской области зажгла свои огни в Королеве", — сообщается в документе. Монтаж конструкции для новогодней ели на площади у центрального дома культуры имени М. И. Калинина начался 7 ноября. Рядом планируется залить каток и ледяные горки.

Ранее сообщалось, что по поручению главы города Александра Ходырева новогоднее оформление Королева должно быть завершено до 25 ноября. В городе украсят 500 фасадов зданий, установят 211 декоративных и световых конструкций: светодиодные арки и снежинки, консоли и надписи, а также более 30 билбордов. Для оформления улиц используют свыше 20 километров гирлянд.

В новогодние праздники в Королеве запланировано Более 900 праздничных мероприятий: спектакли и представления с участием артистов московского цирка и королевского ТЮЗа, квесты, фестивали, конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы, а также традиционные народные гуляния в новогоднюю ночь. Ожидается, что в мероприятиях примут участие не менее 100 тысяч горожан.