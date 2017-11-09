Первые сутки на штрафстоянке в Подмосковье сделают бесплатными

МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость. Хранение автомобиля на штрафстоянках Московской области в течение первых суток станет бесплатным с 1 января 2018 года.

Как передает корреспондент РИА Недвижимость, депутаты Московской областной думы внесли изменения в региональный закон "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, их возврата". Начиная со следующего года вводится не почасовая, а посуточная оплата. Также владельцы автомобилей, перемещенных на штрафстоянки Московской области, освобождаются от оплаты первых суток хранения транспортного средства.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев сообщил журналистам после принятия закона в третьем окончательном чтении, что внесенные изменения позволят автовладельцам сэкономить порядка 2-2,5 тысяч рублей.

"Если раньше была почасовая оплата, то теперь оплачиваются полные сутки. И в течение первого дня машину можно будет забрать бесплатно, оплатив лишь штраф", — сказал Григорьев.

Окончательные ставки посуточной оплаты будут определяться на конкурсных процедурах, добавил депутат.