Подмосковные власти назвали районы, в которых сложнее оформить землю

КРАСНОГОРСК, 31 окт — РИА Недвижимость. Больше всего нарушений по предоставлению госуслуг в сфере земельных отношений в Московской области зафиксировано в Серпуховском районе, Истре, Чехове и Красногорске, сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
"Нарушаются сроки предоставления госуслуг в сфере земельных отношений в Серпуховском муниципальном районе — 45% ответов выдаются с просрочкой, в Истре — 44%, Чехове — 36% и Красногорске — 33%", — сказал Аверкиев, выступая на заседании правительства Московской области во вторник.
Не допускают просрочек при работе с заявлениями по земле в Бронницах. Практически не зафиксировано нарушений в Химках — 1%, и Королеве — 2% просрочек, отметил министр.
Всего за девять месяцев 2017 года поступило 98 тысяч обращений за госуслугами, касающимися земельных вопросов. Наиболее востребованной госуслугой в Подмосковье остается предоставление земли в аренду — 38 тысяч обращений за указанный период. На втором месте — изменение категории земель — 21 тысяча обращений. Также среди популярных госуслуг прирезка участков, выдача разрешений на размещение объектов (газ, проезд).