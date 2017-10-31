Подмосковные власти назвали районы, в которых сложнее оформить землю

КРАСНОГОРСК, 31 окт — РИА Недвижимость. Больше всего нарушений по предоставлению госуслуг в сфере земельных отношений в Московской области зафиксировано в Серпуховском районе, Истре, Чехове и Красногорске, сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

"Нарушаются сроки предоставления госуслуг в сфере земельных отношений в Серпуховском муниципальном районе — 45% ответов выдаются с просрочкой, в Истре — 44%, Чехове — 36% и Красногорске — 33%", — сказал Аверкиев, выступая на заседании правительства Московской области во вторник.

Не допускают просрочек при работе с заявлениями по земле в Бронницах. Практически не зафиксировано нарушений в Химках — 1%, и Королеве — 2% просрочек, отметил министр.

По его словам, просрочки и отказы в предоставлении земли влекут за собой снижение поступлений в бюджет. Так, в Сергиево-Посадском районе, где за девять месяцев текущего года выданы 796 отказов в предоставлении земли (или 71%), снижение поступлений в бюджет составили 30 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Дмитровском районе 1286 отказов (43%) снизили поступления в бюджет на 42 миллиона рублей.

Всего за девять месяцев 2017 года поступило 98 тысяч обращений за госуслугами, касающимися земельных вопросов. Наиболее востребованной госуслугой в Подмосковье остается предоставление земли в аренду — 38 тысяч обращений за указанный период. На втором месте — изменение категории земель — 21 тысяча обращений. Также среди популярных госуслуг прирезка участков, выдача разрешений на размещение объектов (газ, проезд).