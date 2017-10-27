МГТ покажет премьеру трагедии "Восемь" к столетию революции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Премьера нового спектакля Московского губернского театра (МГТ) "Восемь", который повествует о последних днях жизни семьи дома Романовых и их близких, состоится в МГТ в это воскресенье, сообщает министерство культуры Московской области.

"Это спектакль-размышление о событиях, которые произошли 100 лет назад в глухом уголке России и навсегда изменили историю нашей страны. Автор пьесы — молодой драматург из Екатеринбурга Владимир Зуев, ученик Николая Коляды. Его пьеса "Восемь" стала победителем конкурса драматургов "Возрождение. Накануне. 1916-2016", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам художественного руководителя МГТ Сергея Безрукова, нужны новые пьесы на тему Октябрьской революции — "взгляд нас, сегодняшних, на ту эпоху". "Молодые драматурги стараются обходить эту историческую тему, потому что она сложная, не знаешь, как отзовётся, поэтому если и ставят что-то, то используют классику. Но наша творческая лаборатория, которую мы проводили осенью прошлого года, показала, что современные драматурги, готовые поразмышлять на эту тему, все же есть", — приводятся слова худрука МГТ на сайте театра.

В настоящее время министерство культуры Московской области курирует деятельность 24 муниципальных и пяти государственных театров. Среди них такие известные театралам сцены как Московский губернский театр, Московский областной государственный театр юного зрителя, Московский областной государственный театр кукол, Московский областной государственный театр балета "Русский балет", Московский областной театр драмы и комедии, Центр развития театрального искусства.