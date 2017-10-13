В Сергиевом Посаде начали выпускать русский LEGO

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На маленьком предприятии в Сергиевом Посаде начался выпуск развивающих игрушек в стиле русского деревянного зодчества. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам Станислава Дапкуса, директора ООО "Русский сувенир", первый станок для производства конструкторов он собрал по собственным чертежам. Дапкус добавил, что первая партия появилась спустя шесть месяцев после появления идеи. Было изготовлено 40 конструкторов в качестве пробной партии.

В настоящее время счет уже идет на тысячи. В исконно русском стиле выпускают деревянные избушки, мельницы и колодцы. Все детали экологически чистые, не вызывают аллергии и безопасны в игре.

"Это пример того, как с чистого листа идея молодого человека за три-четыре года дает реальные результаты не просто с точки зрения торговли, а именно с точки зрения производства. Вдумайтесь — мы видим фактически уникальный русский LEGO", — рассказал Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

На сегодняшний день, география продаж игрушек вышла далеко за пределы Московской области: конструкторы активно раскупают в городах ближнего и дальнего зарубежья.

Владимир Головнев призывает молодых, тех, у кого есть идеи, идти в реальный производственный сектор. По его мнению, за этим стоит будущее.

"Мы можем по-разному относиться к санкциям, им уже 3,5 года. Но в этом определенные возможности. Чтобы на российском рынке, в том числе и в крупных сетях, появлялись такие замечательные изделия", — добавил Владимир Головнев.

В настоящее время предприятие по производству развивающих игрушек закупило новое оборудование. Федеральные торговые сети уже сделали несколько крупных заказов.