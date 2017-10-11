Программа благоустройства в Подмосковье затронет более миллиона жителей

КРАСНОГОРСК (Московская область), 11 окт — РИА Недвижимость. Более одного миллиона жителей Подмосковья затронет программа формирования комфортной городской среды, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"По итогам года более миллиона человек получат городскую среду совсем другого качества: это дворовые территории, парки, скверы, пешеходные зоны", — сказал Хромушин. По его словам, до конца года завершится благоустройство 85 пешеходных зон, 20 парков, пяти площадей и одной набережной. На реализацию этих целей из бюджетов разных уровней выделено 5,1 миллиарда рублей, включая 1,7 миллиарда из федерального бюджета.

В рамках этой программы будет отремонтирован асфальт в 709 дворах, благоустроены 200 детских игровых площадок. По словам Хромушина, программа формирования комфортной городской среды может быть продлена еще на пять лет до 2021 года. Ближайшая задача — сформировать список объектов на 2018 год. За включение в перечень своего двора жители могут проголосовать на портале "Добродел". Голосование стартует 17 октября. Полный список территорий, которые будут благоустроены в 2018 году, подготовят в ноябре.