Более 400 тысяч жителей Подмосковья пользуются порталом "Добродел"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В единой электронной платформе Московской области "Добродел" за последнюю неделю сентября зарегистрировалось 3694 новых пользователей, мобильное приложение было установлено 2195 раз, а всего на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 400 тысяч человек, сообщил и.о. министра государственного управления, информационных технологий и связи области Андрей Бородин.

Бородин выступил на расширенном заседании облправительства, где рассматривалась работа портала и мобильного приложения "Добродел", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал считать работу с обращениями граждан через "Добродел" приоритетной в деятельности правительства. "Это единая электронная платформа, индикатор проблем и вопросов, которые задают жители", — подчеркнул он.

Согласно рейтингу проблем "Добродела", более всего жителей Подмосковья волнуют вопросы, связанные с нарушением правил уборки подъездов. Среди других "горячих" тем: неисправные фонари, состояние дорог и организация дорожного движения, несанкционированные свалки и неудовлетворительное состояние детских площадок.

На самом портале "Добродел" указывается, что с его помощью можно не только сообщить о проблеме, но и проконтролировать ее решение в режиме реального времени. Кроме того, с помощью приложения можно увидеть как свои, так и другие жалобы, касающиеся района проживания пользователя. Пользователь сам может формировать простые статистические отчеты о той или иной проблеме. Приложение также позволяет участвовать в опросах общественного мнения и комментировать сообщения других пользователей.

Подмосковье активно развивает ИТ услуги для жителей области, предлагая набор региональных приложений и сайтов. Помимо "Добродела", граждане могут воспользоваться "Порталом государственных услуг Московской области", "Московским областным единым информационным расчетным центром (МосОблЕИРЦ)", личным кабинетом в системе "Мособлгаз" в формате мобильного приложения. Жителям области также доступны региональные мобильные приложения "Афиша Подмосковья", "Карта "Стрелка" для пополнения баланса этой транспортной карты и "Мобильный спасатель МЧС".