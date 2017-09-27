Сергиев Посад вошел в топ-3 самых туристических городов "Золотого кольца"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сергиев Посад стал вторым в рейтинге самых привлекательных для туристов городов маршрута "Золотое кольцо". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу сервиса аренды жилья Tvil.ru.

"Туристический маршрут "Золотое кольцо России", которому исполняется 50 лет в этом году, ежегодно посещает 18 миллионов человек. Сергиев Посад занимает второе место в рейтинге самых туристических городов "Золотого кольца", — говорится в сообщении пресс-службы.

В рейтинг вошли города маршрута "Золотое кольцо": Ярославль, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Иваново, Калуга и Мышкин. Рейтинг был составлен по данным о бронировании отелей, квартир и гостевых домов в 2017 году.

В среднем туристы останавливаются в Сергиевом Посаде на две ночи и тратят на жилье более трех тысяч рублей в сутки.