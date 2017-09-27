На чемпионате мира в Уругвае шахматисты из Подмосковья завоевали медали

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Медали всех достоинств на Чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек, который прошел в Уругвае, выиграли шахматисты Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По данным пресс-службы, в Уругвае завершился чемпионат мира по шахматам. Московскую область на турнире представляют Андрей Есипенко, Александра Мальцевская, Арсений Нестеров, Александр Тряпишко и Бибисара Асаубаева.

"Золото среди юношей до 16 лет выиграл Андрей Есипенко. Вице-чемпионами мира стали Александр Тряпишко (юноши до 18 лет) и Бибисара Асаубаева (девушки до 1 4 лет). С бронзой возвращается домой Александра Мальцевская — третий призер мирового турнира среди девушек до 16 лет", — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил подмосковных шахматистов с отличными успехами на чемпионате мира.

По его словам, каждый из наших спортсменов — мастер своего дела. Андрей Есипенко и Бибисара Асаубаева, например, выступали в составе сборной мира в выставочных матчах против сборной США, где одержали убедительную победу.

"Так что Московская область рассчитывала на медали чемпионата мира — и наши воспитанники не подвели", — добавил министр.