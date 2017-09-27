В Подмосковье открыли крупнейшее в России производство одноразовых шприцев

ДУБНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 27 сен — РИА Недвижимость. Крупнейшее в России производство одноразовых шприцев открылось в особой экономической зоне "Дубна", передает корреспондент РИА Недвижимость.

Старт производству ООО "Паскаль Медикал" дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мощности предприятия — 450 миллионов одноразовых трехкомпонентых шприцев в год, включая инсулиновые и туберкулиновые шприцы. На сегодняшний день это самое крупное предприятие в России. С выходом на проектную мощность руководство компании планирует занять около 20% российского рынка. "Мы будем ориентированы на российский рынок, как госпитальный, так и розничный. И со временем мы надеемся, что наша продукция будет востребована и на экспорт: СНГ и дальнее зарубежье. Это первая часть нашего долгого амбициозного проекта — построить ведущую компанию в России в части производства одноразовых изделий медицинского назначения", — сказал журналистам генеральный директор ООО "Паскаль Медикал" Александр Федоров.

По его словам, инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, инвестору не пришлось привлекать кредитные средства. "Планировали вложить меньше, но размер инвестиций в ходе реализации проекта был увеличен. Мы убедились, что требования рынка по качеству, по технологичности таковы, что нам нужно инвестировать больше", — отметил Федоров. Он считает, что российские производители могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка одноразовых шприцев. "Одноразовые шприцы сейчас только 30-40% отечественного производства, хотя производственные мощности позволяют покрыть полностью потребность", — считает Федеров.

Выход на полную мощность ОООО "Паскаль Медикал" запланирован через 5-7 лет. Ассортиментная линейка компании будет расширена: начнется выпуск шприцев разных объемов и типоразмеров — в зависимости от требований рынка. "Кроме этого, мы уже планируем другие виды продукции к запуску в последующие годы. Ассортимент пока не определен, но это будут одноразовые медицинские изделия: инклюзионные системы, катетеры и другая продукция, которая востребована нашей медицинской индустрией".

Вторая очередь производства будет запущена в 2019 году. Предприятие планирует выпускать иглы к одноразовым шприцам. Это потребует дополнительных инвестиций порядка 1,5 миллиарда рублей. "Пока этот компонент шприца или инфузионных систем не производится в России. И планируем стать одними из первых, кто это сделает для рынка. Сейчас мы плотно занимаемся поиском поставщика металла, общаемся как с российскими поставщиками, так и с зарубежными, нам действительно очень важно качество металла — это же медицинская сталь. Если российские поставщики предложат нам такой продукт, тогда мы сможем закупать сырье здесь", — сказал Федоров.