До конца года власти Подмосковья разработают программу борьбы с борщевиком

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 сен — РИА Недвижимость. Адресный реестр локаций борщевика в Подмосковье создадут до 15 ноября, сообщил на заседании правительства Московской области региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

"На основании сообщений жителей, а также с использованием данных снимков из космоса до 15 ноября в Московской области создадут адресный реестр локаций борщевика. Комплексная программа борьбы с борщевиком в регионе будет разработана до конца текущего года", — сказал Разин.

По данным министра, самые обширные площади произрастания борщевика выявлены в Дмитровском районе Подмосковья — там выявлены 2,1 тысячи гектар земель, зараженных сорняком. На втором месте — Клинский район (1,9 тысячи гектар) и Можайский (1,6 тысячи). Кроме того, масштабные участки, заросшие борщевиком, выявлены в Мытищенском, Рузском и Волоколамском районах Подмосковья. Если учитывать процент от площади поселений, то больше всего сорняк распространен на западе и северо-западе Московской области. По словам министра, всего в Подмосковье борщевиком заражены порядка 17 тысяч гектар земли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил кабинету министров предусмотреть ассигнования на борьбу с борщевиком в Подмосковье при подготовке бюджета 2018 года.

"Необходимо предусмотреть в областном бюджете в рамках реализации данной программы соответствующее финансирование. Важно, чтобы региональная программа была дополнена муниципальными. По количеству обращений жителей эта тема заслуживает, очевидно, самого серьезного внимания", — сказал Воробьев, отметив, что вопрос борьбы с борщевиком впервые вынесен на обсуждение во время заседания правительства Подмосковья.

Ранее глава Минсельхозпрода Подмосковья сообщал, что стоимость механического способа борьбы с борщевиком составляет 15-17 тысяч рублей за гектар, химического с помощью гербицидов — порядка 25 тысяч.