В Коломне завершили строительство 12-этажного дома

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Рабочие закончили возведение 12-этажного жилого дома в микрорайоне Колычево подмосковной Коломны, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Жилому дому №4а, расположенному в юго-западной части микрорайона №7 Колычево, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готов к вводу в эксплуатацию", — сказал глава ведомства Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, площадь 12-этажного здания в Коломне составляет 5,556 тысячи квадратных метров. В новостройке 66 квартир, из которых одна половина однокомнатных, другая — двухкомнатных. Также в здании оборудовали два лифта грузоподъемностью в 1 тысячу килограммов и в 400 килограммов.

На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки, места для отдыха и автостоянка. Объект был оборудован с учетом доступности для инвалидов, дополняется в пресс-релизе.

Застройщиком дома выступила компания "РК-Газсетьсервис" Коломна, финансирование происходило на средства инвестора, заключается в материале.