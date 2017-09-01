В Подмосковье смертность от туберкулеза упала на 35%

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 35% в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Ольгу Забралову.

"За семь месяцев 2017 года в Подмосковье от туберкулеза умерло на 55 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года", — сказала Ольга Забралова.

По словам зампреда, в 2017 году в Подмосковье удалось существенно снизить не только смертность, но и распространение заболевания. Кроме того, увеличивается число пациентов, эффективно закончивших лечение.

Помощь в лечении больных в Подмосковье оказывают 14 противотуберкулезных медицинских учреждений и 30 кабинетов на базе центральных районных больниц.