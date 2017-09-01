В Подмосковье отпраздновали Курбан-байрам

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. 83 тысячи мусульман Московской области отпраздновали Курбан-байрам 1 сентября. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной.

По ее словам, безопасность на местах проведения праздника была обеспечена на высоком уровне. Все молитвы были совершены еще до начала школьных линеек.

"В этом году религиозный праздник совпал с Днем знаний. Как и было договорено с Духовным управлением мусульман Московской области, молитвы и проповеди были завершены до начала школьных линеек. Исключение составила мечеть в Орехово-Зуеве, где в связи с большим количеством верующих было принято решение провести две праздничные службы. Все площадки, отведенные для праздничных молитв, находились под охраной правоохранительных органов, на местах несли дежурство экстренные службы", — заявила Эльмира Хаймурзина.

Площадки для жертвоприношений предоставили фермы и мясокомбинаты 13 муниципалитетов региона.