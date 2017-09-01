В Подмосковье Курбан-байрам отметили более 80 тысяч мусульман

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В праздничных молитвах и проповедях в честь мусульманского праздника Курбан-байрам приняли участие 83 тысячи человек в 33 муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной.

"Празднование прошло в атмосфере мира и согласия. В этом году религиозный праздник совпал с Днем знаний. Как и было договорено с Духовным управлением мусульман Московской области, молитвы и проповеди были завершены до начала школьных линеек. Исключение составила мечеть в Орехово-Зуеве, где в связи с большим количеством верующих было принято решение провести две праздничные службы", — сказала Хаймурзина.

Все площадки, отведенные для праздничных молитв, находились под охраной правоохранительных органов, на местах несли дежурство экстренные службы, добавила она.

Зампред подчеркнула, что самые массовые богослужения прошли в Ногинском и Раменском районах, Подольске, Солнечногорске, Мытищах, Орехово-Зуеве и Щелкове, в которых приняли участие от 4 до 7 тысяч человек. Всего в праздничных молитвах и проповедях приняли участие 83 тысячи человек в 33 муниципальных образованиях.

Курбан-байрам считается главным исламским праздником и отмечается во всем мусульманском мире. Праздновать Курбан-байрам мусульмане начинают с раннего утра: совершив омовение и нарядно одевшись, они отправляются в мечеть, где коллективно молятся и слушают проповедь.