Подмосковные управляющие компании проведут День открытых дверей

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Жители Московской области смогут 23 сентября принять участие в региональной акции "День открытых дверей в управляющих организациях Подмосковья", сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

"В субботу, 23 сентября 2017 года, состоится акция "День открытых дверей в управляющих организациях Подмосковья". В удобное для посещения время — с 10:00 до 15:00 — жители Подмосковья смогут обратиться в свою управляющую организацию за решением жилищно-коммунальных проблем и получить ответы на интересующие вопросы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в четвертый раз "День открытых дверей" также станет тематическим. На этот раз акция будет вновь посвящена актуальной теме создания советов многоквартирных домов.

Государственные жилищные инспекторы расскажут посетителям о необходимости создания и роли советов МКД в выстраивании отношений жителей, управляющих организаций и местных властей. Жилинспекторы также проведут прием населения по другим профильным вопросам и окажут консультационную помощь всем желающим, отмечается в материале.

"О том, готова ли ваша управляющая компания к открытому диалогу, и по какому адресу она проведет прием, можно будет узнать на официальном сайте Госжилинспекции Московской области. Тем жителям, которые не увидят свою управляющую организацию в представленном на сайте списке, рекомендую стимулировать ее к участию в акции", — сообщил глава надзорного органа Вадим Соков.